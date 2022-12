Piace a mezza Europa, Inter compresa, ma il costo del cartellino comincia a essere proibitivo. "Il cognome autorizza facili giochi di parole con uno dei pochi manager che potrebbe permetterselo, a gennaio o in estate - si legge su Tuttosport -: ad agosto il RB Lipsia ha già rifiutato una mostruosa offerta da 90 milioni di sterline del Chelsea, ma è questione di mesi visti anche gli ottimi rapporti tra il club londinese e la Red Bull, che gli ha già promesso Nkunku. Modric e Kovacic gli stanno tirando la giacchetta da tempo, suggerendogli di vestire il bianco e il blu, anche se l’unico colore che gli passa per la testa in queste ore è il giallo Seleçao, che venerdì pomeriggio minaccia di sforacchiare da tutti gli angoli un quartetto solido ma non solidissimo, che a tratti ha scricchiolato, a destra con Juranovic o nel secondo centrale Lovren".