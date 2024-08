Non c'è stato per ora nulla da fare riguardo alle possibili cessioni di Correa e Arnautovic: l'Inter, come riporta oggi Tuttosport avrebbe forse potuto puntare su profili come Gudmundsson e Buongiorno, ma per far sì che Oaktree desse il via libera sarebbero dovuti partire non solo i due attaccanti, ma anche De Vrij, che invece è rimasto a Milano.

E sarà così, specifica il quotidiano, anche per quel che riguarda le sessioni di mercato del futuro.