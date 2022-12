Adesso il tedesco ha cominciato il ritiro con la carica giusta e una condizione atletica brillante. Un gol con il Gzira, una buona ripresa contro il Salisburgo condita da un assist a Carboni. "Il tedesco rimane nel mirino di diversi club della Bundesliga, fra cui lo Schalke 04 di cui è un grande tifoso, ma, come detto, vuole prendersi l’Inter - si legge ancora sul quotidiano - È orgoglioso, Robin, non intende andare via da sconfitto". E la dirigenza, senza un'offerta concreta davanti tra i 20 e i 25 milioni, non pensa di cederlo.