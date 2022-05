Quello di Ivan Perisic contro l'Udinese è stato il dodicesimo centro su azione da calcio d'angolo per l'Inter. Un'arma importante in più per i nerazzurri, che come sottolinea Tuttosport hanno aggiunto la scorsa estate due tiratori di grande qualità come Dimarco e Calhanoglu. Il turco ha segnato direttamente dalla bandierina alla Roma e servito sette assist dalla bandierina, altri tre li ha forniti l'italiano. In più l'1-0 e il 2-1 alla Lazio a San Siro sono arrivati entrambi su corner di Sanchez, anche se sugli sviluppi dell'azione e non su deviazione immediata dopo la battuta del corner.