Il mercato dell'Inter è assai movimentato tra entrate e uscite. L'edizione odierna di TuttoSport si concentra anche sulle mosse verso i prestiti, con Filip Stankovic che, dopo la buona stagione alla corte della Sampdoria, ha tre richieste dalla Serie A: il Venezia è in pole position per il prestito del portiere, ma il traguardo non sembra ancora essere vicino. C'è poi il capitolo relativo a Valentin Carboni: il Marsiglia insiste per prenderlo, ma non solo. Soluzione in prestito? Il Monza di Galliani lo rivorrebbe, ma se arrivasse una proposta intorno ai 40 milioni, ecco che i nerazzurri potrebbero vacillare e pensare alla cessione a titolo definitivo, evidenzia il quotidiano piemontese.