Piccolo focus sulla situazione dei centrocampisti dalle pagine di Tuttosport. Uno dei giocatori in scadenza di contratto all'Inter è Roberto Gagliardini. E' l'unico giocatore fisico in mediana su cui può puntare Simone Inzaghi, come scrive il quotidiano, per cui in caso di offerta già a gennaio il tecnico valuterà con Marotta e Ausilio "costi e benefici di una sua cessione".