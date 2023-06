Con Roberto Gagliardini che va verso la scadenza del contratto (da domani sarà libero da obblighi), Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza di trovare un giocatore che abbia le stesse caratteristiche fisiche. Anche per questo, come spiega Tuttosport, "il sogno resta Milinkovic Savic, ma non è escluso, al netto di Frattesi, che la dirigenza nerazzurra non trovi un profilo simile a buon mercato prima della fine del mercato".