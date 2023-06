Quello del Monza per Roberto Gagliardini è al momento un "sondaggio esplorativo". Così ne parla oggi Tuttosport, secondo cui c'è stato un contatto qualche giorno fa tra Adriano Galliani e Beppe Riso per parlare del centrocampista. "Per il momento la trattativa è agli albori, con la contrattazione che di fatto non è ancora decollata. I biancorossi hanno comunque già fatto capire come al massimo, per quanto riguarda lo stipendio del calciatore, potrebbero spingersi su un’offerta annuale di circa 1.5 milioni netti - ossia circa 3 lordi -, probabilmente da elargire su un triennale".

Il calciatore non ha fretta, ha preso tempo per capire se potrà arrivare un'offerta da una squadra che disputa le coppe, anche all'estero.