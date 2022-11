Nonostante le dichiarazioni di ieri di Edy Reja, ct dell'Albania che ha auspicato un addio in prestito di Asllani, il giocatore albanese rimarrà a Milano. "La ricostruzione di Reja, sul fatto che Asllani non sia contento della situazione, è stata accolta con disappunto dall’Inter anche perché di lunedì erano proprio le dichiarazioni dell’interessato che, sull’argomento, era apparso alquanto sereno - scrive Tuttosport - Per quanto riguarda la “richiesta” di Reja, l’Inter proprio non ci sente: Asllani resterà alla base fino al termine della stagione. Un po’ perché andrebbe sostituito, soprattutto perché quest’annata di apprendistato può essergli utilissima per il futuro anche perché davanti a sé, tra Brozovic, Calhanoglu e lo stesso Mkhitaryan, ha ottimi maestri".