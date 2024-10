Il Napoli prova la fuga e l'Inter è "obbligata a vincere", scrive Tuttosport nel giorno del match contro il Torino. E per provarci Inzaghi si affida al ritorno dei titolarissimi, con Frattesi in campo al posto dell'infortunato Barella. Per sfruttarlo ancora meglio, Inzaghi ha scelto di fargli saltare la partita di Champions contro la Stella Rossa. "Per questo Davide è partito dalla pan- china, limitandosi a godere di qualche minuto finale, quando è entrato al posto di Mkhitaryan", in vantaggio rispetto a Zielenski.