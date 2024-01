Davide Frattesi, pur con una presenza non proprio assidua tra i titolari, è già riuscito a mettere una sua impronta sulla stagione. In Champions League, dove ha affrontato il torneo da veterano, come scrive Tuttosport: assist con la Real Sociedad, altro assist e rigore procurato contro il Salisburgo, gol contro il Benfica.

In campionato ha giocato molto meno ma è riuscito a segnare contro Milan e Verona in entrambi i casi al 93'. Il tutto senza alzare mai la voce, nonostante la voglia di giocare di più. E di far bene. Tanto da candidarsi per un posto in campo dal 1' contro il Monza per sabato prossimo.