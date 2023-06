La corsa a Davide Frattesi comincia ad accendersi. Ma mentre gran parte degli altri quotidiani puntano sull'Inter in pole position, Tuttosport si concentra sulle possibilità della Juventus. "Dopo l’incontro di martedì scorso tra l’ad neroverde Giovanni Carnevali e la coppia di mercato bianconera formata da Francesco Calvo e dal ds Giovanni Manna, ne è già stato calendarizzato un altro entro la fine di questa settimana, per compiere ulteriori passi verso una chiusura che si profila, comunque, tutt’altro che in discesa - si legge -. La salita maggiore, ovviamente, è rappresentata dalla richiesta economica del club emiliano che non vuol scendere dai 40 milioni di partenza".

Possibili contropartite da parte dei bianconeri, Koni De Winter e Dejan Huijsen. "I bianconeri - si legge ancora - hanno consapevolezza della concorrenza dell’Inter più di quella della Roma che in realtà monitora (e un po’ “spinge”) la situazione in quanto ha il diritto di incassare il 30 per cento sulla rivendita del centrocampista".

Nelle pagine dedicate all'Inter si legge poi che l'ingaggio di Frattesi viene considerato più "semplice", per ragioni di stipendio e di rapporti col Sassuolo, rispetto alle altre due piste di cui si sta parlando nelle ultime settimane, Milinkovic-Savic e Kessie.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!