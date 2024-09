Davide Frattesi come Zibì Boniek: "bello di notte", soprannome che venne affibiato al calciatore polacco. Sesto gol per l'azzurro ieri in nazionale da quando Spalletti è commissario tecnico e settimo in totale: in pratica Frattesi sta sostituendo il centravanti mancante da parecchi gol in canna.

Secondo Tuttosport, al giocatore mancano però le stesse soddisfazioni in campinato: finora, anche in questa stagione, è sempre partito in panchina totalizzando giusto 53' in campo. Il problema è che nel club ci sono compagni come Mkhitaryan e Zielinski nello stesso ruolo. L'agente ha infatti provato a chiedere maggiore spazio e c'è stato un abboccamento della Roma, dove sarebbe stato titolarissimo, ma c'è da scommettere che il ragazzo troverà la sua centralità anche all'Inter, anche perché Mkhitaryan va per i 36 anni e Zielinski è già arrivato a 30.

La palla, in questo senso, passa a Simone Inzaghi.