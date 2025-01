Tuttosport torna oggi sulla situazione di Davide Frattesi. Secondo il quotidiano, il rischio per l'Inter è non riuscire a sostituire adeguatamente il giocatore in caso di partenza a gennaio. L'idea potrebbe essere quella di "tamponare" in inverno con l'arrivo di Cristante, per poi decidere cosa fare in estate. Un'operazione che sarebbe in prestito e slegata da quella di Frattesi. In ogni caso il tutto avverrebbe a fine mese, viste anche le due gare di Champions in programma e l'assenza di Calhanoglu e Mkhitaryan in questo momento.

Il centrocampista nerazzurro si sta anche trascinando un piccolo problemino fisico e stasera partirà in panchina. La speranza di Inzaghi è che Frattesi possa tornare determinante come nella scorsa stagione, anche a gara in corso, ma al momento la volontà del giocatore è quella di cambiare aria e questo influisce anche sulle prestazioni.