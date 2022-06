Oltre alla trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, secondo Tuttosport restano alte le possibilità che possa salutare anche Denzel Dumfries. Anche per questo, riporta il quotidiano, in questi giorni c'è stato grande fermento sul mercato degli esterni, da Bellanova a Udogie. Riguardo al laterale dell'Udinese, "senza ossigeno dalle cessioni è difficile che l’Inter possa riuscire a mettere a segno il colpo, anche perché a sinistra, dopo tutto, c’è già Gosens".