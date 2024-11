C'era grande curiosità riguardo alla posizione di Nicolò Barella nella gara di ieri in Belgio-Italia. Secondo Tuttosport, non ha rubato l'occhio negli inserimenti e si è preso qualche urlaccio da Spalletti per rettificare la posizione, ma è sempre rimasto in pressione sulla difesa avversaria e ha partecipato al gol di Tonali lanciando Di Lorenzo nello spazio.

Una risorsa in più, quindi, da affinare soprattutto per evitare che possa frenare la predisposizione al gol di un giocatore come Frattesi.