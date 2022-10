Arriva un retroscena da Tuttosport riguardo alla serata di ieri in Champions League. "Ora entro e faccio il quarto gol", ha detto Romelu Lukaku poco prima di essere gettato nella mischia contro il Viktoria Plzen: è stato di parola. "Il ritorno al gol di Big Rom può segnare un nuovo inizio per l’Inter che, grazie alla qualificazione agli ottavi di Champions, ha la certezza di mettere in cassa altri 20 milioni. Ora Simone Inzaghi, dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, potrà concentrarsi sulla missione di recuperare terreno in campionato in attesa del faccia a faccia con il Napoli, in calendario proprio nella prima giornata dopo la maxisosta causa Mondiale".