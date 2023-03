Sarà emergenza difesa in casa Inter in vista della sfida contro la Juventus . Come spiega Tuttosport , lo stop di Alessandro Bastoni è una brutta notizia, sebbene arrivata dopo che già a Oporto si era capito quale potesse essere l'esito degli esami.

"A rendere il quadro più allarmante per Inzaghi, le condizioni tutt’altro che incoraggianti di Milan Skriniar - aggiunge il quotidiano -. Ha forzato per aiutare la squadra, ma il problema alla schiena non è affatto superato. Il fastidio permane ed è al momento difficile pensare che contro la Juve possa partire dall’inizio". Giocherà quindi ancora Darmian, con De Vrij e Acerbi. "Entrambi avrebbero bisogno di tirare il fiato, ma logicamente non potranno", sottolinea il quotidiano. Lo stesso vale per Dimarco, considerata l'assenza di Gosens.