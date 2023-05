I due gol di ieri sera sono stati realizzati da due dei giocatori più esperti in casa Inter, arrivati entrambi a parametro zero e che si stanno rivelando preziosissimi per i nerazzurri. Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan, ricorda Tuttosport, hanno rispettivamente 37 e 34 anni. "L’attaccante nerazzurro gioca con la voglia di un ragazzino, idem il centrocampista dei vice campioni d’Italia. Nello specifico il 9 interista, alla sua terza semifinale di Champions League, trova ancora una volta la via del gol. Come nel doppio confronto contro il Liverpool della stagione 2017/18, quando segnò sia all’andata sia al ritorno con la maglia della Roma, e diventa così il primo giocatore a segnare nel penultimo atto della competizione europea con due squadre italiane differenti".

Le due reti danno anche ragione a Inzaghi, che aveva lasciato entrambi i marcatori a riposo in campionato. I numeri sottolineano anche altro: che Dzeko segna spesso al Milan, lo ha fatto anche in campionato all'andata e in Supercoppa Italiana con una doppietta.