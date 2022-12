Mancano ancora diversi giorni alla sfida di campionato tra Inter e Napoli, ma in casa nerazzurra sta prendendo corpo la possibilità di una coppia d'attacco praticamente inedita. Quella formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, che in questi giorni si è allenato tranquillamente in gruppo (anche se potrebbe saltare il Betis). Al contrario, Correa è di ritorno da un infortunio e Martinez chiuderà il suo Mondiale solo in finale. Il che significa, a meno di un netto taglio alle vacanze, riaverlo per il 28 dicembre ad Appiano.