"Un sondaggio del Valencia , qualche rumors sulla Juventus e il vecchio corteggiamento di Galliani tornato a galla, ma Edin Dzeko - per ora - non ne vuole sapere di lasciare l’Inter e l’Inter, va detto, non gli ha comunicato di cercarsi un’altra squadra, anzi". È l'incipit del pezzo utilizzato oggi da Tuttosport per fare il punto sulla situazione del Cigno di Sarajevo , più che intenzionato a rimanere ancora a Milano. Nell'idea di Simone Inzaghi l'ex attaccante della Roma sarà il vice- Lukaku , mentre Correa sarà la prima alternativa a Lautaro : il tecnico vuole tenere Dzeko e Edin ha ribadito anche negli ultimi giorni al suo agente di voler restare ancora in nerazzurro.

Il complicato addio del bosniaco, unito a quello (ugualemente difficile) di Joaquin Correa e all'intricata situazione di Alexis Sanchez (che finora non ha preso in considerazione mete come Giappone, Turchia o Brasile), mette in salita la strada che conduce a Paulo Dybala. "L’argentino, come noto, rimane il convitato di pietra di questo inizio di stagione nerazzurro. Non ha detto sì - il suo agente - all'offerta nerazzurra quando era il momento di farlo, a inizio giugno, e poi il ciclone Lukaku ha mutato tutte le carte in gioco. La Joya, da quanto filtra, continua ad aspettare l’Inter, ma più passano i giorni e più sarà ovvio guardarsi attorno", si legge. I club accostati all'ex Juve restano sempre Milan e Roma, senza dimenticare le opzioni che portano in Inghilterra e in Spagna.

L'idea dell'Inter è di avere quattro attaccanti aggiungendo come quinto il giovane talento classe 2005 Valentin Carboni: per fare spazio a Dybala, dunque, servirà l'uscita di Sanchez e anche quella di un altro attaccante.