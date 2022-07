Anche l'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione di Paulo Dybala. Secondo il quotidiano torinese, Arsenal e Manchester United hanno chiesto informazioni agli agenti della Joya per capire quanto fosse avanti l’Inter sul giocatore. "Prova tangibile del patto che Beppe Marotta ha preso con Jorge Antun, l’uomo che gestisce uno degli svincolati più ambiti d’Europa - scrive TS -. Un patto che però non è incrollabile: innanzitutto perché va trovato l’accordo su commissioni e premio alla firma (la distanza non è siderale ma c’è e l’Inter chiede un sacrificio alla controparte), in secondo luogo prima di pensare a un altro acquisto - come è ormai acclarato - l’Inter deve sistemare la situazione con Alexis Sanchez (settimana prossima sarà quella giusta per farlo) e pure mettere a segno la cessione salva conti (Milan Skriniar l’indiziato, ma il Psg è fermo a 60 milioni, anche se ogni giorno è buono per il rilancio, a fronte degli 80 milioni chiesti dal club nerazzurro). Ciò nonostante, anche in questi giorni sono proseguiti sotto traccia i contatti tra Marotta e l’entourage della Joya, costantemente informato dall’amministratore delegato sullo stato dei lavori in casa Inter".