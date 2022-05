L'Integration Heroes Match di stasera organizzato a San Siro da Samuel Eto'o vedrà tra i protagonisti tanti ex interisti (Júlio César, Javier Zanetti, Wesley Sneijder e tanti altri), più un futuro nerazzurro e un possibile nuovo acquisto dei prossimi giorni: Paulo Dybala. "Giocherà la sua prima partita da ormai ex bianconero e lo farà proprio in quello stadio che, con buone probabilità, diventerà la sua nuova casa", scrive Tuttosport - In settimana, infatti, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta (che fu già artefice del passaggio di Dybala dal Palemo alla Juventus) incontrerà nuovamente l’entourage del giocatore argentino. C’è già stato modo di scambiarsi reciproche volontà di intesa, ma nei dettagli economici non ci si è mai addentrati. Il momento giusto potrebbe essere arrivato".