Nella giornata di ieri il suo nome è tornato ad essere accostato all'Inter, nel frattempo Paulo Dybala ha già deciso dove non vuole andare, ovvero in Saudi Pro League. L'argentino ha infatti declinato, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, un'offerta triennale da 20 milioni a stagione proposta dall'Al Nassr in cui milita attualmente Cristiano Ronaldo.