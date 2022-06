Paulo Dybala potrebbe dire sì all'Inter entro la fine della settimana. Dopo l'incontro di ieri con l'entourage dell'attaccante, anche da Tuttosport filtra ottimismo riguardo alla riuscita della trattativa. "Nel vertice, Marotta ha confermato l’offerta che aveva già formalizzato a Petralito nell'incontro del 26 maggio, ovvero 7 milioni complessivi (5.5 di base più bonus) per quattro anni (tre più uno) - si legge -. Una proposta importante, al limite degli attuali parametri d’ingaggio dell’Inter e che non è ancora stata completamente accettata da Antun. C’è una distanza definita dalle parti «colmabile», soprattutto per quanto riguarda la modalità per far scattare i bonus e le commissioni per l'operazione".