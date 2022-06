Paulo Dybala è sempre più indirizzato verso l'Inter. Ci sono da limare le differenze tra domanda e offerta, ma ormai non c'è più concorrenza. "L’argentino guardava pure alla Liga ma da lì sono arrivati soltanto timidissimi segnali, mentre l’Inter ha dispiegato tutte le sue forze per convincere il giocatore della bontà della scelta, nonostante questa sia un colpo al cuore per molti tifosi della Juve", scrive oggi Tuttosport.