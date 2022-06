Uno degli aspetti che spingono l'Inter a puntare su Paulo Dybala è la visibilità a livello mondiale. Una fan base, scrive Tuttosport, di quasi 70 milioni di follower tra le diverse piattaforme social distribuite in tutto il mondo. Secondo il presidente Steven Zhang, come riporta il quotidiano, "vestirlo di nerazzurro può rappresentare anche uno straordinario volano per il marketing del club considerato che dai tempi di Ronaldo il Fenomeno l’Inter non aveva un giocatore tanto impattante nell’immaginario popolare".