"La sfida nerazzurra intriga Paulo Dybala, la corte di Marotta lo lusinga". È la chiosa della cronologia di un amore dichiarato che vede l'argentino promesso all'Inter, senza fretta e isterismi tra le parti. Mentre la Joya, vinta la Finalissima contro l'Italia, si trova in Spagna per un'amichevole con la sua Argentina contro Estonia prima e Brasile dopo, il suo agente Jorge Antun è stato 'beccato' in pieno centro a Torino. Niente di strano però - sottolinea Tuttosport - perché il capoluogo piemontese è per Antun una seconda casa e perché in casa Dybala non c'è fretta.