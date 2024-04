Denzel Dumfries dovrebbe ricevere un'ammenda attorno ai 5mila euro, con altri 10-15mila in aggiunga per l'Inter per responsabilità oggettiva. E' questa secondo Tuttosport l'entità della sanzione dopo lo striscione alzato al cielo dall'olandese in cui si vedeva l'esterno con al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez.

Al vaglio della Procura Federale ci sono anche altri cori in cui vedono Lautaro e Bastoni che si uniscono a un coro contro il Milan. Davide Frattesi ha invece esposto uno striscione con scritto "Milanista chiacchierone", goliardico ma non offensivo, mentre Mkhitaryan ne ha restituito uno ai tifosi dopo averlo letto.