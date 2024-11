Il contratto di Denzel Dumfries è pronto ed è soltanto da firmare. L'ufficialità del rinnovo di contratto dell'olandese con l'Inter, riporta oggi Tuttosport, arriverà probabilmente la prossima settimana o al massimo durante la sosta per le nazionali: l'ingaggio dell'ex PSV passerà da 2.5 milioni a stagione a 4 netti più bonus fino al 30 giugno del 2028. Il quotidiano torinese assicura inoltre che nel nuovo accordo non ci sarà alcuna clausola rescissoria per una possibile cessione.

