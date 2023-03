Uno dei temi sempre aperti in casa Inter resta il famoso attivo di bilancio da realizzare entro il 30 giugno. Steven Zhang, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, non vorrebbe infatti attingere ancora al prestito di Oaktree. I famosi 60 milioni di euro di cui si parlava la scorsa estate sono stati ridotti dai 20 circa messi da parte tra entrate (Pinamonti e Casadei) e uscite (il riscatto obbligatorio di Asllani). "La cifra da ottenere entro il 30 giugno si è quindi abbassata? Non proprio - si legge - . Zhang si aspetta ancora di chiudere con circa 60 milioni di attivo e dunque entro quella data servirà cedere almeno un giocatore. Il problema per la dirigenza è che gli elementi individuati per fare cassa finora non hanno reso secondo le aspettative. Tolti alcuni lampi, hanno deluso e il valore di mercato da settembre a oggi si è praticamente dimezzato".