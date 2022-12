Dovesse davvero andare via Denzel Dumfries, l'Inter avrebbe ovviamente bisogno di un sostituto. Immediato, se l'olandese andrà via a gennaio. Più verso l'estate, qualora il calciatore dovesse partire a fine stagione. Secondo Tuttosport, Hakimi è una suggestione e Lazzari un elemento difficile da strappare alla Lazio di Lotito. Restano in corsa altri due profili: Emerson Royal ("Conte non pare particolarmente innamorato del brasiliano e probabilmente con l'offerta giusta non direbbe no") e Singo, il cui contratto è in scadenza nel 2024 e il cui valore oscilla tra i 10 e i 12 milioni di euro.