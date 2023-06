Mancano ancora diversi giorni alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter, ma nell'analisi odierna di Tuttosport spunta una certezza o quasi: Inzaghi non cambierà via rispetto alla formazione presentata nell'ultimo grande appuntamento.

"Nonostante Simone abbia voluto strategicamente alzare una cortina fumogena sulla formazione («Ho dubbi in tutti i reparti perché fortunatamente ho la possibilità di scegliere e questo per un allenatore è la miglior cosa che ci sia»), risulta difficile pensare che possa essere diversa rispetto a quella che ha battuto il Milan nel doppio euroderby con Onana in porta; difesa composta da Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali; Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al ring più Dzeko e Lautaro in attacco".