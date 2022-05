Dopo Ivan Perisic, Antonio Conte insiste per Alessandro Bastoni. La conferma arriva da Tuttosport, secondo cui "il fatto che in questi giorni Paratici sia in Italia, può agevolare un incontro tra le parti, anche se Ausilio, nella sua missione a Parigi per la finale di Champions, ha avuto conferme sul fatto che in Premier molti sono gli estimatori di Bastoni (Chelsea e United si sono accodate al Tottenham)".

La valutazione è di 60 milioni di euro, una cessione del centrale permetterebbe di non sacrificare altri "big".