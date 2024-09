Il Panathinaikos è l'ultima squadra che ha sondato il terreno per Correa. Come ricordato da Tuttosport, il Tucu è stato sondato durante l'estate da club turchi e arabi, ma pure dal River Plate, dai suoi vecchi club Lazio e Siviglia, Genoa, Roma e Aek Atene.

Nessun club però si è mosso concretamente e così l'argentino, sotto contratto fino al 30 giugno 2025 che pesa al club nerazzurro intorno ai 7 milioni, è rimasto a Milano. In Grecia il mercato chiude l'11 settembre, c'è ancora una settimana a disposizione ma il possibile affondo della società di Atene passa dalla cessione del centravanti sloveno Andraz Sporar. Resta da capire se Panathinaikos potrà offrire all'Inter la cifra necessaria per non fare una minusvalenza (7 milioni, appunto) o se i nerazzurri accetteranno anche qualcosa in meno pur di alleggerire i costi a bilancio.