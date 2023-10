Continua l'incertezza rispetto al futuro dei diritti tv della Serie A. Nonostante i broadcaster siano arrivato a 900 milioni circa (700 di Dazn e 200 di Sky) ci sono ad oggi sette club che spingono per la creazione del canale di Lega Serie A.

L'offerta dei broadcaster è quella di mantenere per cinque anni, dal 2024 al 2029, il sistema attuale con dieci partite a Dazn di cui sette in esclusiva e tre insieme a Sky. "Con una differenza fondamentale per gli spettatori - riporta Tuttosport - la pay tv satellitare ha alzato notevolmente il suo compenso alla Lega rispetto agli 80 milioni del periodo 2021-24 avendo strappato diritti di scelta delle partite (pick) molto più vantaggiosi. Sky potrà mandare in onda molto più frequentemente di adesso le partite delle grandi, ovviamente con attenzione particolare a chi ha più tifosi: Juventus, Inter, Milan e Napoli. Così la finestra del sabato alle 20.45 vedrà quasi sempre una big in campo".

Da capire però se davvero passerà questa idea, visto che Lazio, Torino e alcune altre provinciali sono per la stretta di mano coi broadcaster, mentre altre realtà come Napoli, Fiorentina, Salernitana, Milan, Juventus, Bologna e Roma vorrebbero il Canale di Lega. Decisivi i prossimi giorni: servono 14 voti a favore da trovare entro il 23 ottobre.