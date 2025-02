Problemi legali tra Serie A e Perform. Nella serata di ieri, infatti, con una nota, la Lega Serie A ha reso noto (come riporta Tuttosport) che “per tutelare la regolarità del mercato delle scommesse sul campionato italiano di Serie A e dei tornei correlati, ha da tempo incardinato un’azione cautelare civile volta a far sì che Perform adempia al contratto di licenza in essere per la commercializzazione dei diritti di sfruttamento di immagini e dati ai fini di betting".

"A seguito di ulteriori e specifiche verifiche, la Lega Serie A ha dovuto suo malgrado constatare il carattere doloso delle condotte di Perform, che - potendo assumere rilevanza penale - ha imposto la presentazione di una denuncia-querela davanti alla Procura della Repubblica di Milano”. Alla base della decisione vi sarebbe il mancato rispetto del contratto stipulato, un accordo quinquennale dal valore complessivo di 200 milioni di euro (40 milioni annui).

Secondo l’azienda di Chicago, però, la firma finale sul contratto di licenza sarebbe stata subordinata al rispetto di condizioni chiave che non sarebbero state soddisfatte. Non sarebbe stata così versata né la prima tranche del canone (scaduta il 1° luglio 2024) né la seconda (dovuta il 1° settembre 2024).