La presenza al derby di Federico Dimarco è appesa a un filo. Non verranno corsi rischi, come riporta oggi Tuttosport, anche se l'obiettivo resta quello di andare almeno in panchina per la stracittadina. Il giocatore è però una risorsa fondamentale per i nerazzurri e il calendario più avanti nel tempo propone tante partite difficili e importanti da disputare.

Bisogna, quindi, gestire la situazione. Il via libera arriverà solo se il problema muscolare sarà completamente riassorbito.