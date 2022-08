Digitalbits ha annunciato ieri alcuni aggiornamenti riguardo alle funzionalità per gli utenti e una serie di dettagli in più della app creata per la fondazione benefica del principe Alberto di Monaco. Ma, come spiega oggi Tuttosport, le spiegazioni hanno avuto l'effetto di attirare una valanga di critiche social dai tifosi nerazzurri per le pendenze con l'Inter.