Se le difficoltà del gruppo sono ormai note, chiare ed evidenti, anche quelle dei singoli hanno il loro peso e in casa Inter i ragionamenti necessari sono profondi. Nelle sue pagine Tuttosport analizza le imperfezioni della retroguardia partendo dal derby e da un De Vrij spaesato: "L’1-1 del Milan (oltre al passaggio errato di Calhanoglu) scaturisce pure da suo movimento poco convinto, con l’olandese che si propone e non chiude un’uscita provata più volte in allenamento. L’ex Lazio poi, in occasione del 2-1 dei rossoneri, non guarda la palla quando viene battuta la rimessa laterale (che coglie impreparati più giocatori) e non si preoccupa di chiudere su Giroud, che calcia indisturbato”.

Il quotidiano torinese definisce poi pigri sia l'olandese sia Bastoni in occasione del 3-1, salvando il solo Skriniar che prova a fermare il portoghese seppure in ritardo poiché rientrante da un'azione offensiva. Alla prima giornata sul banco degli imputati c'è ancora il numero 6, reo di "poca cattiveria agonistica anche sul gol di Ceesay del Lecce".