La dodicesima difesa del torneo. Dato difficile da immaginare pensando all'Inter, a inizio stagione, ma così è alla pausa per il Mondiale . Hanno portato cinque sconfitte, il che può ancora significare scudetto (ricorda Tuttosport che Sarri lo vinse con sette) ma non mantenendo quei dati in retroguardia, in ragione dei 22 gol incassati (come Monza e Sassuolo ) di cui 18 in trasferta.

Non solo grazie ai difensori si cercherà di migliorare, come spiega il quotidiano. "La soluzione per porre un argine all’emorragia, come spiegato, può essere per Inzaghi il ritorno di Lukaku. Questo perché Big Rom il meglio lo dà (come visto dall’allenatore nel biennio contiano) in campo aperto, il che - soprattutto fuori casa - può permettere all’Inter di alternare fasi di possesso ad altre in cui abbassa il baricentro senza però perdere pericolosità", si legge. Ed è il pensiero che, in sintesi, ha anche Inzaghi sulla vicenda.

Riguardo al belga, ieri il giocatore era in Kuwait per preparare il Mondiale. La risonanza magnetica al bicipite femorale ha confermato che la guarigione è vicina, ma non verranno corsi rischi di alcun tipo.