L'Inter si concentra sulle cessioni e cerca da queste le risorse per acquistare il difensore di piede sinistro che manca ancora all'appello. Secondo Tuttosport in cima ai pensieri c'è sempre Yarek Gasiorowski, talento del Valencia della Spagna Under 19 spagnola. Piace molto ad Ausilio e Baccin ed. è stato promosso dagli scout. Il procuratore, Sergio Barila, è lo stesso di Josep Martinez.

La valutazione del cartellino è molto alta, ma Oaktree è disposta ad investire per giocatori giovani e di talento. L'operazione dovrà essere finanziata dalle uscite e non trattandosi di un elemento cardine della rosa si può, come sta facendo l'Inter, agire con tutta calma.