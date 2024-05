Non solo l'Inter, anche Juventus e Roma sono piste "calde" per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli vuole restare in Serie A e su questa ipotesi sta lavorando il suo agente Mario Giuffredi. Il cartellino è valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Sia Inter che Juventus sono legate nell'operazione a un possibile addio. Nel caso dei nerazzurri a quello di Dumfries, se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025. La Juve ha invece Danilo in scadenza nel 2025, ma deve comunque implementare gli esterni in difesa. Infine la Roma: nella capitale si parla di contatti diretti tra il giocatore e De Rossi.