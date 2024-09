Tre clean sheet in altrettante partite: è iniziata decisamente col piede giusto l'avventura in campionato di Michele Di Gregorio come nuovo portiere della Juventus, unico tra le top leghe europee insieme ad Allison del Liverpool ad aver mantenuto la propria porta inviolata in queste prime partite stagionali ufficiali. Ottimo segnale per l'ex Monza, cresciuto nelle giovanili dell'Inter e che secondo Tuttosport proprio nei confronti dei nerazzurri punterebbe a prendersi una rivincita qualora i bianconeri riuscissero a vincere il campionato.

Di Gregorio, infatti, in nerazzurro ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, conquistando da capitano lo Scudetto Primavera. Al momento di fare il salto tra i grandi, però, gli hanno preferito il coetaneo Ionut Radu, il cui futuro al momento è alquanto nebuloso. "Col senno del poi una scelta certamente non indovinata dai nerazzurri. Motivo in più per Michele per brillare con la Juve e far così aumentare i rimpianti nei suoi confronti dalle parti di viale della Liberazione", si legge.