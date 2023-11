Didier Deschamps può dire grazie a Simone Inzaghi e all'Inter che, come spiega Tuttosport, gli hanno consegnato in questo avvio di stagione un Thuram tutto nuovo. Con Giroud arrivato a 37 anni, i transalpini si trovano un attaccante plasmato come attaccante centrale che si sta completando che si è adattato a una nuova posizione in campo in un modulo che non conosceva in maniera sorprendente.

Cinque gol, cinque assist e tre rigori procurati dimostrano che il ragazzo ha un campionario completo e ora sta trovando anche i primi gol in nazionale. Si era sbloccato a settembre ed è tornato a segnare contro Gibilterra. Adesso, però, la speranza di Inzaghi è che domani contro la Grecia il ragazzo venga risparmiato per dare spazio ad altri, visto che tra non molto c'è la Juventus.