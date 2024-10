Alla fine Marcus Thuram dovrebbe farcela. Questa sera alle 20.45 la Francia giocherà contro Israele e l'interista dovrebbe essere tra i titolari, come riporta Tuttosport. Secondo il quotidiano, Didier Deschamps "copierà" l'Inter, lanciando l'attaccante figlio d'arte come punta centrale in un reparto nel quale agiranno anche Dembélé, Olise e Barcola.

Va ricordato che la Francia non ha convocato Mbappé, rimasto a disposizione del Real Madrid.