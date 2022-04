Mentre l'Italia di Mancini saluta anzitempo il Mondiale di Qatar al quale non parteciperà, la Juventus va fiera del “made in Italy” e aggiorna la lista dei desideri. "Non solo Nicolò Zaniolo" si legge su Tuttosport nell'edizione odierna, dove il quotidiano torinese parla di irruzione bianconera per su Davide Frattesi per il quale potrebbe aprirsi un vero e proprio derby d'Italia di mercato con i nerazzurri, prossimi avversari. "Non è un mistero l’interesse dell’Inter per il centrocampista specializzato negli inserimenti e con il vizio del gol. Sicuramente Frattesi sarà tra i protagonisti del nuovo corso azzurro. Non è ancora chiaro, invece, il suo futuro a livello di club. Perché se l’Inter si è mossa in anticipo, la Juventus nelle ultime settimane ha cambiato marcia tanto con l’entourage del giocatore quanto con il Sassuolo " che per il ventiduenne chiede ben 25 milioni più bonus.

Derby d'Italia dunque aperto e incerto fino all’ultimo: Beppe Marotta ha fatto valere la corsia preferenziale tra gentleman con l'amico Giovanni Carnevali "per guadagnare la pole position sul centrocampista", non banale però l'inserimento bianconero per il giocatore ex Roma (che detiene tuttora una percentuale sulla rivendita intorno al 30%). Cherubini attirato dall'italianità del ventiduenne, ma soprattutto, da una "caratteristica che tanto manca ad Allegri: il gol". Ma non solo: "Frattesi nel Sassuolo di Alessio Dionisi si alterna nei due centrocampo e come mezzala in una mediana a tre, garantisce dinamismo e rendimento in entrambi i contesti", facendo della possibilità d'inserimento un'arma letale che ha spinto i "dirigenti della Continassa a riattivare il canale con il Sassuolo con l’obiettivo di realizzare una nuova operazione dopo la maratona 2021 per Manuel Locatelli". Non solo Frattesi perché in ottica Sassuolo, la Juve avrebbe puntato anche l'altro oggetto del desiderio di Viale della Liberazione, Giacomo Raspadori. .