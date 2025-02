"Sì, sarò libero alla fine della stagione". Jonathan David nelle ultime ore ha virtualmente salutato il Lille e il contratto in scadenza in estate attrae l'interesse di altri club. Tra questi ci sono anche la Juventus e l'Inter, assicura oggi Tuttosport, ma anche i grandi club inglesi, il PSG e il Barcellona.

Il colpo a zero non sarà proprio low cost considerando l'ingaggio e le ricche commissioni, ma i bianconeri starebbero pensando di monetizzare con le cessioni importanti, con Vlahovic in cima alla lista. C'è però da capire anche come verrà definita la questione Kolo Muani, che in caso di riscatto bianconero spingerebbe David verso Parigi. Tanto delle strategie della Juventus passerà comunque dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League.