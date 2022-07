Pagelle abbozzate anche su Tuttosport dopo Lens-Inter 1-0 di ieri in terra francese. Promossi, rimandati e bocciati per il quotidiano torinese.

PROMOSSI

HANDANOVIC Nulla di eclatante, ma il portiere sloveno è sempre attento: nelle uscite, tra i pali, nel richiamare i propri compagni di reparto. Sinora il dualismo con Onana (restato in panchina per tutta la partita), sembra averlo ringalluzzito. Non sarà facile per il camerunese togliergli il posto in squadra.

DARMIAN Schierato ancora da braccetto destro della difesa nerazzurra (e non da esterno), disputa una prova gagliarda. Non rischia mai nulla, affronta gli avversari con sicurezza e puntualità. Un jolly prezioso che può tornare utile in più ruoli.

LUKAKU Vivace. Con lui in campo l’Inter inizia a combinare qualcosa là davanti. Cerca lo strappo vincente, non trovandolo. Ma il belga sembra in crescita.

MKHITARYAN Pochi minuti, ma col piglio giusto. Le precedenti uscite avevano evidenziato il bisogno di minutaggio importante per l’armeno, la prova di ieri ha fatto invece intravedere quel che potrebbe essere nella futura Inter di Inzaghi.