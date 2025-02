Brutta notizia ieri sera per l'Inter. Nel mezzo della vittoria contro la Lazio si è fermato Matteo Darmian, vittima di un risentimento muscolare. Come riporta oggi Tuttosport, è difficile che l'esterno italiano possa riprendersi in tempo per Napoli dal problema accusato al flessore della coscia destra.

Una complicazione non da poco se si considera che nello stesso settore, quello degli esterni, Inzaghi deve già fare i conti con gli altri due stop di Zalewski e Carlos Augusto.